Società, a Roma l’evento Anvcg per la Giornata nazionale vittime civili guerre

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi a Roma, presso la Casa Madre dei Mutilati di Guerra, la celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, per conservare la memoria delle vittime civili di tutti i conflitti, nonché per sensibilizzare sul dramma che vivono le popolazioni coinvolti nei teatri di guerra attuali. L’evento, presentato dalla conduttrice e attivista Metis di Meo, è stato organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg), in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito e con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In apertura è stato proiettato il video dell’Angelus di domenica 1° febbraio, durante il quale Papa Leone XIV ha ricordato la ricorrenza della Giornata Nazionale. Al termine della preghiera, il Santo Padre ha detto che “questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale: ogni giorno, infatti, si registrano vittime civili di azioni armate che violano apertamente la morale e il diritto. I morti e i feriti di ieri e di oggi saranno veramente onorati quando si metterà fine a questa intollerabile ingiustizia”. Nel suo intervento di saluto, il presidente nazionale dell’Anvcg Michele Vigne ha ribadito che “nei conflitti armati il prezzo più alto è pagato dai civili e che dunque è necessario rispettare il Diritto internazionale umanitario per limitarne le sofferenze”.

Ha preso poi la parola l’onorevole Benedetto Della Vedova, in rappresentanza della Camera dei Deputati, che ha sottolineato come “la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo consenta di conservare la memoria e di sensibilizzare soprattutto i giovani sugli effetti dei conflitti, promuovendo la cultura della pace come dichiarato dall’articolo 11 della Costituzione”. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, forte della sua personale esperienza maturata come presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha richiamato “la necessità della cultura del multilateralismo per garantire la pace. Anche le guerre hanno delle regole e non vanno violate. Per questo motivo, questi eventi sono essenziali per disseminare il rispetto del diritto internazionale”. Ha portato il proprio saluto anche il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che nel ribadire l’importanza della Giornata, ha ricordato come fosse stato lui a presiedere la seduta del Senato che ne sancì all’unanimità l’approvazione definitiva per legge nel 2017.

Dopo i saluti istituzionali, Antonio Ragonesi, capo dell’area sicurezza e cooperazione internazionale dell’Anci, ha dato notizia del rinnovo del protocollo di intesa tra l’Anci e l’Anvcg per altri quattro anni, a firma dei rispettivi presidenti Gaetano Manfredi e Michele Vigne, per sviluppare sinergie per coinvolgere i comuni italiani nelle celebrazioni della Giornata. È stata presentata quindi la ricerca “L’onda lunga della guerra” sulle conseguenze delle armi esplosive sulla vita dei civili a cura di Sara Gorelli, Coordinatrice de “L’Osservatorio”, il centro di ricerca internazionale sulle vittime civili dei conflitti dell’Anvcg. Nella mattinata si è svolta anche la premiazione dei vincitori del concorso scolastico nazionale organizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del sottosegretario Paola Frassinetti. All’edizione di quest’anno hanno partecipato oltre 1.400 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia per un totale di 684 opere pervenute. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha portato i saluti del Governo e ha condiviso come il tema del concorso, dedicato alle conseguenze delle guerre sui bambini, le stia particolarmente a cuore. È sua infatti la proposta di legge approvata all’unanimità dalla camera dei Deputati, e ora all’esame del Senato, per istituire il 20 ottobre la Giornata del ricordo dei piccoli martiri di Gorla e dei bambini vittime delle guerre.

A premiare gli studenti provenienti dalle scuole di tutta la penisola, sono stati i rappresentanti delle sedi dell’Anvcg delle corrispondenti aree geografiche, nonché alcuni ospiti presenti, tra i quali il senatore Dario Damiani, il generale Luca De Marchis, vicecapo di Gabinetto del ministero della Difesa e il prefetto Fabrizio Orano, direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno. Per le scuole secondarie di primo grado, il primo premio per la categoria grafica è stato assegnato alla Classe 3D dell’I.C. Vincenzo Randi di Ravenna. Al secondo posto per la categoria scrittura Gaia Amoroso dell’I.C. Casalinuovo di Catanzaro Lido. Al terzo posto per la categoria video la 3B dell’I.C. Michele Granata di Rionero in Vulture (PZ). Una menzione speciale è stata attribuita a Maristella Fiorentino dell’I.C. “D’Assisi – Netti” di Santeramo in Colle (BA) per la categoria grafica.

Per le scuole secondarie di secondo grado, ecco i primi classificati: per la categoria scrittura è lo studente Vito Paternò dell’IISS Ugo Foscolo di Canicattì (AG), per la categoria video Denis Uhaci dell’IISS Simone Weil – Liceo Artistico di Treviglio (BG), per la categoria grafica la Classe 3B dell’IISS Manzoni – Juvara di Caltanissetta. Secondi classificati: per la categoria scrittura Gabriele Maria Parodi dell’Istituto Giannelli di Chiavari (GE), per la categoria video il Corso Teatrale del Liceo Germana Erba di Torino, per la categoria grafica Giulia Maria Ghenta dell’Istituto Amari Mercuri di Ciampino (RM). Terzi classificati: per la categoria scrittura Benedetta Ferrari dell’I.S. Simone Weil di Treviglio (BG), per la categoria video la Classe 3B dell’IISS Alpi-Montale di Rutigliano (BA), per la categoria grafica Emiliano Ruben del Liceo Artistico Buccini di Marcianise (CE). La commissione ha attribuito inoltre alcune menzioni speciali: ad uno studente del CPIA Agrigento – Sede Carceraria “Di Lorenzo” per la categoria grafica, per la categoria scrittura allo studente Francesco Gnudi e alle Classi 3E, 4AQ, 1N, 3M dell’IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara. Particolarmente significativi e commoventi sono state le testimonianze di Maryam Pezeshki, attivista iraniana per i diritti umani e delle donne e di Yara Abushab, studentessa di medicina di Gaza, che hanno raccontato le loro storie. Nel corso dell’evento sono stati letti i messaggi di adesione da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

