Scontro a ‘I Fatti Vostri’, Ivano Michetti lancia una scarpa in studio: cosa è successo

Momenti di tensione, con un ‘sottofondo’ di ironia, a ‘I Fatti Vostri’. E’andato in scena un acceso scontro tra Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, e la donna che secondo il musicista occuperebbe abusivamente un’abitazione di proprietà dell’artista.

Michetti aveva già raccontato la propria disavventura nei mesi scorsi durante una puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La vicenda ha avuto inizio nel 2022, quando Michetti aveva affittato l’appartamento a un cittadino iracheno per una cifra mensile di 350 euro. L’uomo, rientrato temporaneamente nel proprio Paese, aveva lasciato l’immobile a Samia, subentrata senza un contratto regolare. Al suo ritorno, tuttavia, non era più riuscito a rientrare in casa, la donna aveva cambiato la serratura. Nel 2024 si è conclusa una lunga battaglia legale con una condanna nei confronti della donna.

Durante la puntata de ‘I Fatti Vostri’ andata in onda il 3 febbraio, la donna ha promesso di lasciare l’immobile e ha indicato la data del 24 marzo, ma le sue parole non hanno convinto del tutto il musicista. “Lo ha detto davanti a tutta Italia, ma lo deve dire davanti. A gennaio aveva già promesso di andarsene. Vedremo”, ha dichiarato Michetti.

In collegamento, la donna ha spiegato di non poter lasciare l’abitazione prima del 24 marzo, perché il figlio di 22 anni starebbe scontando lì gli arresti domiciliari fino al 17 marzo, motivo che avrebbe portato il giudice a rinviare lo sfratto. Anche se secondo Michetti, non si tratterebbe del figlio, ma del nuovo compagno della donna. La replica della donna ha infastidito il chitarrista che poi si è tolto una delle sue celeberrime scarpe ‘da scena’, con zeppa altissima, e l’ha lanciata al centro dello studio.

