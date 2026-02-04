spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
Scontri Askatasuna, domiciliari per presunto aggressore del poliziotto

(Adnkronos) – Arresti domiciliari per Angelo Simionato, il 22 enne originario della provincia di Grosseto arrestato in differita, perché sospettato di aver preso parte all’aggressione del poliziotto durante gli scontri che si sono verificati sabato a Torino durante la manifestazione nazionale per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La decisione è stata assunta dal gip del tribunale torinese all’esito dell’udienza di convalida.  

Il gip ha inoltre deciso l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i due torinesi accusati di resistenza a pubblico ufficiale e arrestati a seguito dei disordini. Per entrambi la Procura aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura in carcere.  

politica

