Rimosso il volto dell’angelo simile a Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina

(Adnkronos) – E’ stato rimosso il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell’affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.
