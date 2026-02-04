spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia

(Adnkronos) – E’ morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Professore di storia e filosofia in un liceo romano, Merlino, lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro. Tra le sue opere, si ricordano la cura della ristampa dei Poemi di Fresnes di Robert Brasillach, e l’autobiografico E venne Valle Giulia. 

 

