spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
spot_img

Lecce, donna trovata morta in casa

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per comprendere i motivi del decesso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie