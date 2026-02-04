Istat, paniere 2026: entrano grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e ambulanze private

(Adnkronos) – Cambia il paniere Istat e nel 2026 in elenco entrano uniformi scolastiche, compresi i grembiuli, che confluiscono nella classe ‘indumenti’; apparecchiature di sicurezza, tra cui i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto, che confluiscono nella classe ‘attrezzature e prodotti di sicurezza per la manutenzione e la riparazione dell’abitazione’; servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza, al cui interno si rileva il trasporto con ambulanza privata, che confluisce nella omonima classe. Sono alcune delle novità annunciate dall’Istat che ha aggiornato per il 2026 il campione di beni e servizi inclusi nel paniere.

I principali elementi di novità che accrescono la copertura delle spese per consumi delle famiglie, oltre quelli citati, comprendono accessori per l’abbigliamento, al cui interno vengono rilevati i filati per maglia e uncinetto, che confluiscono nella classe ‘altri articoli di abbigliamento e accessori per l’abbigliamento’; carbone di legna, al cui interno vengono rilevate carbonella o bricche di carbone per barbecue, che confluiscono nella classe ‘combustibili solidi’; altri tessili per la casa, al cui interno vengono rilevati i tappetini per il bagno, che confluiscono nella classe ‘tessili per la casa’; articoli per campeggio e per attività ricreative all’aperto, al cui interno vengono rilevati tende e zaini da campeggio, che confluiscono nella classe ‘articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all’aperto’.

A questi – spiega l’istituto – si aggiunge il nuovo aggregato a rilevazione centralizzata: software, esclusi i giochi, al cui interno vengono rilevati software e antivirus, che confluiscono nella omonima classe.

