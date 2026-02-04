spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
spot_img

Incendio in casa a Massa, muore ex carabiniere. Moglie in gravi condizioni

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della moglie. La vittima è Carlo Dell’Amico, 61 anni, ex carabiniere nato a Carrara. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe in pericolo di vita a causa di un’intossicazione da fumo. 

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, che hanno domato le fiamme dopo un lungo intervento. Le forze dell’ordine hanno gestito i soccorsi e i rilievi tecnici per cercare di chiarire l’origine dell’incendio, ancora sconosciuta. 

Durante le operazioni di soccorso, tre carabinieri hanno riportato problemi di salute: due militari sono rimasti intossicati e il terzo ha subito un trauma a un arto. Tutti e tre sono stati medicati in ospedale in codice giallo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause del rogo che ha devastato l’appartamento. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie