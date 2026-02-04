spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
Cremonese-Inter, 50mila euro di multa e diffida specifica ai nerazzurri per petardo contro Audero

(Adnkronos) –
Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 50.000 euro di multa e una diffida specifica all’Inter per il petardo lanciato in campo a Cremona dai propri tifosi domenica 2 febbraio, all’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, e che è scoppiato vicino al portiere della Cremonese Emil Audero comportando il momentaneo stordimento del giocatore e la sospensione della gara per circa tre minuti. 

“Rilevato che – si legge nelle motivazioni – pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) Cgs), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) Cgs) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 Cgs, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) Cgs”. 

