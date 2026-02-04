spot_img
mercoledì 4 Febbraio 2026
Coppa Italia, oggi Inter-Torino – Diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell’Olimpico per 3-2. Nell’ultimo turno di campionato invece l’Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo in trasferta mentre sarà ospite della Fiorentina. 

 

