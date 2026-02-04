Conte e il numero di telefono di Putin: “Non cancello ma non chiamo”

(Adnkronos) – “Ha ancora il numero di Putin sul telefono?”. La domanda di David Parenzo a Giuseppe Conte, leader del M5S, crea un momento di suspense a L’aria che tira, nella puntata di oggi del programma di La7. “Da quando sono più presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. Rispetto prima Draghi e poi Giorgia Meloni, tocca a loro fare la politica estera”, dice Conte in relazione alla politica estera dell’Italia.

“È difficile trovare un comune denominatore in questo governo sulla politica estera. Giorgia Meloni abbiamo capito che cosa pensa, perché basta” ascoltare “Trump e poi abbiamo Salvini. C’è una divaricazione completa. Per quanto riguarda Kiev, io sono stato il primo a chiamare tutti i leader e chiamare un attimo dopo Draghi e dirgli ‘guarda che ho chiamato tutti i partiti, siamo fermi puoi partire sparato e condannare l’aggressione russa’ e sono andato un attimo dopo nell’ambasciata ucraina più di una volta con una delegazione”, prosegue il leader del Movimento 5 Stelle. “Io rispetto i ruoli, quando sono non sono più presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin né con nessun altro. Io rispetto in questo momento prima Draghi e ora Giorgia Meloni, perché tocca a loro fare la politica estera”, le parole di Conte. La domanda di Parenzo crea scompiglio: “Il numero di Putin ce l’ha ancora?”. “Non rispondo, grazie… I numeri non li ho cancellati, ma non li ho mai utilizzati”, la risposta di Conte.

