Arrestato 25enne con droga e armi in un accampamento boschivo a Corciano

La Polizia di Stato di Perugia, in un’attività congiunta con la Polizia Locale di Corciano, ha arrestato un 25enne straniero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo si era accampato in una zona boschiva tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, dove deteneva droga, armi bianche e materiale per il confezionamento.

L’operazione è scaturita da un’attività investigativa che ha portato a un mirato servizio congiunto di osservazione e controllo nella zona boschiva. Nelle prime ore del mattino, il drone della Polizia di Stato ha sorvolato l’area individuando una tenda tra la vegetazione. Grazie alla funzione termica del dispositivo, è stata rilevata l’effettiva presenza di un soggetto sotto il riparo.

Una volta raggiunto l’accampamento, gli agenti hanno identificato il 25enne che era in possesso di un’accetta, una roncola e, in uno zaino posto sotto la sedia, di una falce, un coltello a punta e altri oggetti atti a offendere. L’uomo aveva con sé 420 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, per i quali non è stato in grado di fornire una giustificazione attendibile.

Sottoposto a perquisizione, nello zainetto a tracolla è stato trovato un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, 36 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso lordo di 72,85 grammi, tre involucri con metanfetamine per un peso lordo di 2,34 grammi e due frammenti di hashish per un peso lordo di 55,76 grammi. Rinvenuti anche 515 euro in contanti, materiale per il confezionamento, tre telefoni cellulari e cinque sim card, il tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato denunciato per il reato di possesso di oggetti atti a offendere e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso il carcere di Capanne di Perugia.

