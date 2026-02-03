spot_img
martedì 3 Febbraio 2026
spot_img

Vannacci lascia la Lega: la decisione formalizzata a breve

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega. 

La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti tra i due negli ultimi giorni. 

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie