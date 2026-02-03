spot_img
martedì 3 Febbraio 2026
Ucciso il figlio di Gheddafi Saif al-Islam

(Adnkronos) – Saif al-Islam Gheddafi, figlio Saif al-Islam del leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, a sud, scrive Lybian Observer. Media considerati vicini a Saif ne confermano la morte in scontri, senza precisare altro.  

