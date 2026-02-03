spot_img
Su Italia1 oggi debutta ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’, spin-off a tutta cronaca

(Adnkronos) – Debutta oggi, martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia 1, il nuovo programma ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’, condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. Il nuovo spin-off ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. È un racconto asciutto, preciso, imparziale, affidato agli stessi protagonisti, basato su fatti verificabili e privi di influenze personali. Al centro c’è la vicenda processuale che è stata valorizzata con approfondimenti, note divulgative e un racconto sempre fedele allo stile Iene, ma che rimanda anche a modalità narrative delle serie tv.  

Nella puntata vengono analizzate tre vicende che hanno segnato profondamente l’opinione pubblica: il caso di Filippo Turetta (ore 21.15) con l’omicidio di Giulia Cecchettin, quello di Laura Ziliani (ore 22), uccisa dalle due figlie, e quello di Benno Neumair (ore 23.30) che ha tolto la vita a entrambi i genitori. 

Il risultato è, come commenta il capo progetto Davide Parenti: “Un prodotto avvincente, che una volta che ci sei dentro è difficile abbandonare e che in poco meno di un’ora ti fa capire tutto di una storia di cui pensavi…di sapere tutto”. Il programma non è rivolto solo al pubblico appassionato di cronaca nera, ma anche a chi è curioso di comprendere cosa possa scattare, a volte, nella mente di una persona. Un racconto che permette di osservare elementi che, nella velocità dell’informazione quotidiana, spesso si perdono o restano sullo sfondo. 

