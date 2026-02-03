spot_img
martedì 3 Febbraio 2026
spot_img

Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un 33enne con diversi precedenti si sarebbe introdotto nella salumeria e, dopo una violenta colluttazione, avrebbe sferrato diversi fendenti al commerciante 60enne, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sarno, che hanno fermato il 33enne. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie