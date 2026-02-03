Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne

(Adnkronos) – Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un 33enne con diversi precedenti si sarebbe introdotto nella salumeria e, dopo una violenta colluttazione, avrebbe sferrato diversi fendenti al commerciante 60enne, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sarno, che hanno fermato il 33enne. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

