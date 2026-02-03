Norvegia, si apre processo a figlio principessa ereditaria. Lei nei file Epstein

(Adnkronos) – Si è aperto presso il tribunale distrettuale di Oslo il processo a carico di Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, che compare in centinaia dei cosiddetti ‘file Epstein’, e dell’uomo d’affari Morten Borg, con cui lei ebbe una breve relazione.

Figliastro dell’erede al trono, il principe ereditario Haakon, deve rispondere di 38 capi di imputazione, tra cui stupro, maltrattamenti in una relazione intima ai danni di un’ex partner, atti di violenza contro un’altra persona e trasporto di 3,5 chili di marijuana. Altre accuse includono minacce di morte e violazioni del codice della strada. Un anno e mezzo fa era stato arrestato dalla polizia norvegese per un episodio di violenza ai danni di una donna nel su appartamento a Oslo ed era stato incriminato ad agosto.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ntb, il 29enne si è dichiarato ”non colpevole”, rispondendo ”No” alla domanda sull’ammissione di colpevolezza per lo stupro e gli abusi sessuali commessi su diverse donne. Ha inoltre negato di aver filmato le presunte vittime durante i fatti.

Marius Borg Høiby era rimasto in libertà fino a domenica, quando è stato arrestato nuovamente con l’accusa di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. Per questo, la polizia ne ha ordinato la custodia cautelare per quattro settimane. I pubblici ministeri hanno affermato che potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere se condannato al processo, che dovrebbe durare fino al 19 marzo. Il tribunale ha spiegato che alcune parti del procedimento si svolgeranno a porte chiuse. Il team difensivo di Høiby ha affermato che egli “nega tutte le accuse di abusi sessuali, nonché la maggior parte delle accuse di violenza”.

Al processo, che avrà una durata di sette settimane, sono state imposte molte restrizioni, compreso il divieto di scattare foto a Marius Borg Høiby dentro o fuori dall’aula. E’ stato inoltre vietata la diffusione di qualsiasi dettaglio che possa identificare le quattro donne che si presume abbia violentato. La famiglia reale non parteciperà ad alcun procedimento nell’aula 250 del tribunale distrettuale di Oslo. Anzi, re Harald V e la regina Sonja si recheranno alle Olimpiadi invernali in Italia, ulteriore prova di quanto il figliastro del principe ereditario Haakon sia isolato. Marius Borg Høiby è nato quattro anni prima che Mette-Marit sposasse il principe ereditario e, sebbene sia considerato un membro stretto della famiglia, non è una figura pubblica, non ha titoli né incarichi ufficiali. Re Harald e la famiglia reale sono molto amati in Norvegia, ma il caso Høiby ha rappresentato un problema per l’immagine dei reali.

Nel frattempo emergono rivelazioni anche su sua madre, la principessa Mette-Marit, in merito ai suoi rapporti con il finanziere morto in carcere Jeffrey Epstein. Il nome della principessa compare infatti in centinaia delle nuove mail rese note la scorsa settimana dal Dipartimento di Giustizia americano. Mette-Marit ha ammesso di aver mostrato “scarsa capacità di giudizio”. La principessa, che già nel 2019 aveva detto di essersi pentita dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo, ha dichiarato di “assumersi la responsabilità di non aver indagato più a fondo sul passato di Epstein e di non aver capito prima che tipo di persona fosse”. Ha quindi aggiunto ”mi pento di aver avuto contatti con Epstein. E’ semplicemente imbarazzante”.

