spot_img
martedì 3 Febbraio 2026
spot_img

Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – E’ precipitata nel vuoto, all’alba di oggi, l’auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L’auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio. 

A indagare sulle cause della frana sarà una Commissione di studio, chiamata anche ad approfondire la “velocità del movimento franoso e le condizioni di rischio residuo”, oltre a “interventi di prevenzione”. La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie