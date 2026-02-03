Consulta dei giovani di Corciano, chiusa la prima fase di adesioni: buona la risposta dei ragazzi

Si è chiusa con una buona risposta la prima fase di raccolta delle adesioni per la costituzione della Consulta dei giovani, l’organismo consultivo pensato per favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita amministrativa del territorio. L’avviso pubblico, aperto l’11 dicembre scorso in occasione della Giornata della trasparenza, ha registrato un interesse significativo, confermando la volontà di tanti giovani di contribuire in modo concreto al miglioramento della comunità corcianese.

Il termine per le adesioni era fissato al 31 gennaio, ma l’iniziativa mantiene un carattere aperto e continuativo. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni attraverso idee, proposte e momenti di confronto con l’amministrazione comunale, creando un ponte diretto tra giovani e istituzioni.

Il consigliere con delega alle politiche giovanili ha espresso soddisfazione per la partecipazione riscontrata, definendola «un segnale incoraggiante di attenzione e coinvolgimento verso le politiche giovanili» – ha dichiarato – sottolineando come il risultato sia «in linea con lo spirito con cui la Consulta è stata istituita».

Anche il presidente del Consiglio comunale ha valorizzato questo primo risultato, evidenziando come si inserisca «in un percorso più ampio di partecipazione e ascolto delle nuove generazioni» – ha spiegato – richiamando la continuità «con l’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi».

La Consulta dei giovani si configura come un organismo aperto e in continua evoluzione. Anche dopo la chiusura del bando iniziale, sarà possibile presentare domanda di iscrizione: i giovani che nel tempo raggiungeranno l’età prevista o che matureranno l’interesse a entrare a far parte della Consulta potranno aderire secondo le modalità indicate dall’Ente.

Un’opportunità permanente di partecipazione e confronto, pensata per coinvolgere sempre nuove energie e dare voce alle diverse istanze del mondo giovanile del territorio. Nei prossimi giorni gli iscritti saranno convocati per l’avvio ufficiale dei lavori della Consulta dei giovani, un primo momento operativo che segnerà l’inizio concreto delle attività dell’organismo.