spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
spot_img

Testo unico della farmaceutica, Cappellacci: “Tetti di spesa e payback centrali per governance”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Il punto economico-finanziario è centrale, perché non si può modernizzare la governance del farmaco senza mettere mano in modo serio al tema dei tetti di spesa e del payback. Sono due elementi cruciali. La delega lo dice in modo molto esplicito, prevedendo l’adeguamento dei tetti e la revisione dei meccanismi di payback, con un passaggio rafforzato di confronto in Conferenza Stato-Regioni”. Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini’ – promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia – richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire in modo strutturale per modernizzare la governance del farmaco. 

Secondo Cappellacci, la riforma dovrà poggiare su 4 criteri chiave. “Il primo è la sostenibilità, insieme alla certezza delle regole: dobbiamo superare interventi episodici – spiega – e costruire un quadro stabile, utile alla programmazione del Servizio sanitario nazionale e alla prevedibilità per tutta la filiera. Questa è la logica del Testo unico: riordino e stabilità”. Fondamentale anche il tema dei dati. “Non si governa la spesa senza informazioni tempestive e omogenee, leggibili e ‘incrociabili’. L’investimento sull’interoperabilità e sul monitoraggio in tempo reale dei dati è un passo decisivo per prevenire sforamenti e gestire l’appropriatezza”. Un altro criterio è la neutralità finanziaria. “I decreti dovranno essere accompagnati da valutazioni tecnico-finanziarie solide e rispettare i vincoli di finanza pubblica – chiarisce Cappellacci – Se emergono nuovi oneri servono coperture: revisione sì, ma con i numeri in mano, senza scaricare instabilità sui bilanci regionali”. Da qui la quarta priorità indicata dal presidente della Commissione: la collaborazione istituzionale. “La leale cooperazione tra Stato e Regioni è essenziale, perché tetti e payback incidono direttamente sulla sostenibilità dei sistemi sanitari regionali”.  

Cappellacci evidenzia inoltre come alcune misure della legge di bilancio 2026 rappresentino già un ponte verso la riforma: “dall’aumento dei tetti di spesa per gli acquisti alla sospensione della quota di payback dovuta dalle aziende, coperta con risorse del finanziamento sanitario, fino al ritorno automatico della riduzione del 5% sui prezzi dei medicinali, con listini già aggiornati da Aifa. In sintesi – conclude – il Testo unico non promette soltanto, ma offre una cornice ordinata in cui far convergere accesso, sostenibilità e prossimità delle cure. Si tratta di una revisione strutturale della governance farmaceutica costruita su dati, trasparenza e confronto istituzionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie