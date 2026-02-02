spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
spot_img

Terremoto oggi a San Francisco, scossa magnitudo 4.2

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Terremoto oggi a San Francisco, in California. Nell’area della città, nelle prime ore del 2 febbraio, sono state registrate 14 scosse, la più forte di magnitudo 4.2 attorno alle 7 locali del mattino, come riferisce l’US Geological Survey. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie