Terremoto oggi a San Francisco, scossa magnitudo 4.2

(Adnkronos) – Terremoto oggi a San Francisco, in California. Nell’area della città, nelle prime ore del 2 febbraio, sono state registrate 14 scosse, la più forte di magnitudo 4.2 attorno alle 7 locali del mattino, come riferisce l’US Geological Survey.
