lunedì 2 Febbraio 2026
Serie A, oggi Udinese-Roma – Diretta

Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi sfidano l’Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L’Udinese di Runjaic invece ha vinto per 3-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Cagliari, mentre l’Udinese farà visita al Lecce. 

