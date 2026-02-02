spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
Ronaldo, clamoroso in Arabia: si rifiuta di giocare e protesta con il Pif

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo ‘sciopera’ in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese è stato escluso dalla lista dei convocati dell’Al Nassr per la partita di oggi, lunedì 2 febbraio, contro l’Al Riyadh, valida per la 20esima giornata della Saudi Pro Leadue, il campionato arabo. Alla base della decisione dell’allenatore Jorge Jesus però non ci sarebbero problemi fisici o tantomeno di gestione del carico di lavoro, ma a tensioni tra Ronaldo e la dirigenza. 

L’attaccante portoghese, 40 anni, si sarebbe infatti rifiutato di partire per la trasferta di campionato, come riportato dal quotidiano portoghese A Bola. E il motivo sarebbero le decisioni di calciomercato del Pif, il fondo sovrano saudita proprietario di diverse squadre in Arabia, come l’Al Nassr, l’Al Hilal e l’Al Ittihad.  

Ronaldo sta percependo un sostanziale disinteresse verso l’Al Nassr, in favore dei ‘cugini’ dell’Al Hilal. Nel mercato invernale infatti l’unico acquisto è stato il centrocampista iracheno Haydeer Abdulkareem, mentre la squadra allenata da Simone Inzaghi, e in cui militano Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez, ha ingaggiato Pablo Mari e sembra avere obiettivi di ben altra caratura sul mercato. 

  

