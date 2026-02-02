spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
Juventus, arriva Icardi? L’attaccante segna e saluta tutti in Turchia

(Adnkronos) –
Mauro Icardi alla Juventus? Quella che sembrava una suggestione potrebbe diventare realtà nell’ultimo giorno di calciomercato invernale, oggi, lunedì 2 febbraio. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe essere il colpo a sorpresa per l’attacco dei bianconeri, che ha già accolto l’ex Sassuolo Jeremie Boga, arrivato in prestito come vice-Yildiz. 

Icardi, che da tempo sogna un ritorno in Italia, avrebbe aperto alla destinazione, ma la trattativa resta complicata, sia per il passato in nerazzurro dell’argentino e sia per i costi dell’operazione. Intanto però, direttamente da Istanbul, potrebbe essere arrivato un ‘indizio’ di mercato. Nell’ultima giornata di Super Lig, il campionato turco, il Galatasaray ha infatti battuto con un netto 4-0 il Kayserispor, e a firmare il poker giallorosso è stato proprio Icardi su calcio di rigore. 

Al termine della partita, l’ex Inter si è rivolto alla curva turca in quello che sembra tanto un saluto d’addio. Icardi ha alzato le braccia al cielo e ‘lanciato’ il coro tipico del Gala, per poi portarsi una mano al cuore, battersela sullo stemma e scuotere la mano in segno di saluto. Icardi si è quindi tolto la maglia e l’ha ‘consegnata’ ai suoi tifosi, tornando negli spogliatoi visibilmente provato. 

 

sport

