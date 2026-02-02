Grammy 2026, Bad Bunny contro l’Ice: “Non siamo selvaggi”

(Adnkronos) – “Fuori l’Ice, siamo umani, non selvaggi”. La cerimonia dei Grammy Awards 2026 ha rappresentato una piattaforma significativa per la veemente condanna delle operazioni dell’Ice negli Stati Uniti. L’artista portoricana Bad Bunny ha inaugurato questo coro di protesta. Nel ricevere il premio per il Miglior Album di Musica urbana, il 31enne ha dichiarato con enfasi: “Prima di ringraziare Dio, dirò ‘ICE out'”. Il cantante ha proseguito affermando: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani”.

Il suo appello, accolto da un caloroso applauso, è giunto a una settimana dalla sua prevista esibizione al Super Bowl per il concerto dell’intervallo, al quale parteciperà anche i Green Day. L’appuntamwnto è per domenica prossima Santa Clara: sul campo Seattle Seahawks e New England Patriots. Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che non sarà presente allo stadio (l’anno scorso era in tribuna) definendo incomprensibile la scelta della Nfl.

Numerosi partecipanti alla cerimonia hanno scelto di indossare una spilla con scritto ‘ICE out’. Tra questi figuravano la coppia di rilievo Justin e Hailey Bieber, la veterana interprete Joni Mitchell, il cantante statunitense Jordan Tyson e l’attrice e cantante Helen J. Shen.

