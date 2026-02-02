spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
Gaza, valico Rafah aperto sia in entrata che in uscita

(Adnkronos) – Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, aperto oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in entrambe le direzioni. A riferirne, all’indomani della riapertura parziale del valico, è un ufficiale israeliano. “Dopo l’arrivo della missione Eubam, il valico di Rafah è aperto per gli spostamenti degli abitanti, sia in entrata che in uscita”, ha detto il responsabile israeliano all’agenzia Afp. 

Alcune decine di persone sono arrivate stamani sul lato egiziano della frontiera per entrare nell’enclave palestinese. Secondo quanto riferisce l’egiziana AlQahera News citando una fonte anonima, “cinquanta persone lasceranno l’Egitto per Gaza e 50 persone arriveranno da Gaza” passando dal valico di Rafah nei primi giorni della riapertura. 

 

