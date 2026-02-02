spot_img
lunedì 2 Febbraio 2026
spot_img

Ascolti tv, ‘Cuori 3’ vince la prima serata

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La terza stagione della fiction ‘Cuori’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time appassionando 2.923.000 spettatori, pari al 17.8% di share. Al secondo posto si piazza Canale5 con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’. Il game show condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 1.984.000 spettatori, registrando il 15.5% di share. Terzo gradino del podio per ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove con 1.560.000 spettatori (8.6%) che ha superato di poco ‘Report’ su Rai3, che ha totalizzato 1.530.000 spettatori (8.5%). 

A seguire troviamo ‘Le Iene’ su Italia1 che ha interessato 1.137.000 spettatori (9.6% share), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 con 742.000 spettatori (5.9% share) e ‘Mio padre è un sicario’ su Rai2 che ha registrato 650.000 spettatori (3.4% share). Chiudono la classifica La7 con ‘Misery non deve morire’ (294.000 spettatori, 1.6% share) e Tv8 con ‘Il giustiziere della notte’ (252.000 spettatori, 1.4% share). 

In access prime time Rai1 supera Canale 5. ‘Affari Tuoi’ ha incollato allo schermo 4.705.000 spettatori (23.4% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.674.000 spettatori (23.2% share).  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie