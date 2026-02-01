spot_img
domenica 1 Febbraio 2026
Serie A, oggi Parma-Juve – La partita in diretta

2

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri sfidano il Parma al Tardini nel posticipo domenicale della 23esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dallo 0-0 contro il Monaco, che non ha compromesso la qualificazione ai playoff di Champions League, mentre in campionato ha battuto il Napoli per 3-0 nel big match dell’ultimo turno. Sconfitta invece per il Parma, superato 4-0 a Bergamo dall’Atalanta. Si gioca alle 20:45.  

Dove vedere Parma-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn 

Nella prossima giornata di campionato, il Parma giocherà in trasferta a Bologna domenica 8 febbraio alle 12:30. La Juve affronterà la Lazio allo Stadium alle 20:45.  

 

