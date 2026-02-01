spot_img
domenica 1 Febbraio 2026
spot_img

Serie A, oggi Cremonese-Inter – Diretta

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell’ultimo turno. 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter affronterà la trasferta contro il Sassuolo, la Cremonese invece sarà di scena a Bergamo per sfidare l’Atalanta. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie