spot_img
domenica 1 Febbraio 2026
spot_img

Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos’è successo

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Paura in Cremonese-Inter. Oggi, domenica 1 febbraio, un petardo lanciato in campo dal settore ospiti dello stadio Zini ha colpito il portiere della Cremonese, ed ex di giornata, Emil Audero. Succede tutto a inizio secondo tempo, quando uno scoppio richiama l’attenzione del direttore di gara Davide Massa. 

L’arbitro si avvicina all’area di rigore, dove è a terra Audero, colpito dal petardo. Immediato l’intervento dello staff medico della Cremonese, in soccorso al proprio portiere, mentre i giocatori si avvicinano per assicurarsi delle sue condizioni. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e autore dell’1-0, si rivolge al settore ospiti per chiedere di mantenere la calma, e prevenire nuovi episodi di questo tipo. 

Probabile che il club nerazzurro vada incontro a una multa salata, ma molto dipenderà da quello che scriverà Massa nel proprio rapporto e dalla decisione del Giudice Sportivo. Possibile anche la chiusura del settore ospiti per le prossime trasferte della squadra di Chivu. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie