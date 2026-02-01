Djokovic e il siparietto con Nadal durante la finale: “Vuoi giocare tu?”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic ‘cede’ la racchetta a Rafa Nadal nella finale degli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, è andato in scena un siparietto tra il tennista serbo, che è stato batutto da Carlos Alcaraz in quattro set, e l’ex giocatore spagnolo, che è stato rivale proprio di Djokovic per molti anni nel circuito.

Dopo un punto messo a segno al servizio da Alcaraz, Djokovic si gira verso la tribuna e incrocia lo sguardo di Nadal, seduto in tribuna d’onore: “Vuoi giocare tu, Rafa?”, ha urlato il serbo, scatenando le risate dello spagnolo e dell’intera Rod Laver Arena.

Al termine della partita, durante la cerimonia di premiazione, Djokovic ha avuto parole di stima proprio nei confronti di Nadal, vincitore per due volte degli Australian Open in carriera: “Voglio parlare anche di Rafa che è lì in tribuna, mi fa strano vederti lì e non in campo”, ha detto con un sorriso, aggiungendo “ci sono troppe leggende spagnole qui, mi sembrava di giocare due contro uno”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)