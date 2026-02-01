spot_img
domenica 1 Febbraio 2026
Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

3

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, la Dea sfida il Como – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, che comunque non ha condizionato la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Parma 4-0 nell’ultima giornata. Quella di Fabregas invece ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e il Torino in Serie A, abbattuto con un netto 6-0. 

 

La sfida tra Como e Atalanta è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas 

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino 

 

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

