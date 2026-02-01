spot_img
domenica 1 Febbraio 2026
Como-Atalanta, espulso Ahanor e rigore nel recupero: episodi e proteste in Serie A

4

Proteste e polemiche in Como-Atalanta. La sfida della 23esima giornata di Serie A andata in scena oggi, domenica 1 febbraio, e terminata 0-0, è stata segnata da diverse decisioni arbitrali. La prima arriva dopo soli sette minuti di gioco. Perrone cade a terra a centrocampo dopo quello che sembra uno scontro con Ahanor. Le immagini mostrano il giocatore dell’Atalanta colpire al volto con una manata quello del Como, in risposta alla provocazione dello stesso, e l’arbitro estrae il cartellino rosso, lasciando la Dea in dieci. 

Al 98′ invece l’arbitro Pairetto assegna calcio di rigore per il Como, punendo il tocco di mano in area di Scalvini. Inizialmente il direttore di gara aveva lasciato correre, poi è stato richiamato al Var e ha cambiato la sua decisione, con i replay che mostrano come effettivamente la respinta del difensore atalantino sia con la mano e non con la testa. A salvare Palladino ci pensa poi Carnesecchi, che respinge il rigore di Nico Paz. 

 

