Alcaraz vince Australian Open, quanto ha guadagnato e come cambia il ranking

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz vince gli Australian Open 2026 e scappa via nel ranking. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo ha battuto Novak Djokovic nella finale dello Slam di Melbourne, imponendosi in quattro set e conquistando così punti preziosi per allungare su Jannik Sinner, bicampione uscente eliminato proprio dal serbo in semifinale, al primo posto della classifica generale Atp. Alcaraz inoltre ha potuto guadagnare una buona fetta del ricco montepremi messo in palio dal primo Slam della stagione.

Prima dell’inizio del torneo, Sinner si trovava al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L’azzurro ha dovuto scartare 2000 punti, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo ‘soltanto’ 400, quelli dei quarti di finale persi proprio contro Djokovic lo scorso anno. Dopo le semifinali di Melbourne la differenza tra i due è arrivata a 2650 punti: Alcaraz è salito a quota 12950, mentre Sinner resta a 10300. Divario che sarebbe rimasto invariato in caso di sconfitta di Carlos in finale, ma che è aumentato con la vittoria dello spagnolo.

Grazie al trionfo su Djokovic infatti, la forbice tra i due è aumentata fino ad arrivare a 3650 punti, con Alcaraz che ha raggiunto quota 13.650 nella classifica generale.

La semifinale conquistata a Melbourne era già valsa ad Alcaraz e Djokovic, così come a Zverev e Sinner, una buona fetta del ricco montepremi degli Australian Open, ma l’assegno, per lo spagnolo e il serbo, si è ‘ingrandito’ ancora grazie alla finale raggiunta, con Alcaraz che ora lo vede aumentare ancora grazie alla conquista della coppa.

Con le semifinali i giocatori si sono assicurati un premio di 1.250.000 dollari australiani, che equivalgono a circa 717mila euro. Con la finale invece Alcaraz e Djokovic sono arrivati a guadagnare circa 1,2 milioni di euro, mentre la vittoria del torneo è valsa al numero uno del mondo ben 2,4 milioni. Ecco il montepremi completo:

Primo turno: 150.000 dollari australiani (circa 86mila euro)

Secondo turno: 225.000 dollari australiani (circa 129mila euro)

Terzo turno: 327.750 dollari australiani (circa 188mila euro)

Ottavi: 480.000 dollari australiani (circa 275mila euro)

Quarti: 750.000 dollari australiani (circa 430mila euro)

Semifinale: 1.250.000 dollari australiani (circa 717mila euro)

Finale: 2.150.000 dollari australiani (circa 1,2 milioni di euro)

Vincitore: 4.150.000 dollari australiani (circa 2,4 milioni di euro)

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)