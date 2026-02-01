spot_img
Agenti feriti a Torino, lettera del capo della polizia: “Vostro impegno garanzia per democrazia”

(Adnkronos) – “Care colleghe e cari colleghi, il servizio di ordine pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la vostra dedizione nell’essere, con professionalità, equilibrio e rischio della propria incolumità, servitori del nostro Stato democratico”. Lo scrive il capo della polizia Vittorio Pisani in una lettera a colleghe e colleghi della polizia di Stato rimasti feriti nel corso del servizio di ordine pubblico di ieri a Torino.  

“Di questo, non smetterò mai di dirvi grazie. Grazie, perché il vostro impegno, silenzioso e costante, è garanzia per la tutela delle nostre istituzioni democratiche e per la sicurezza delle nostre comunità. Grazie, perché così operando contribuite ogni giorno a rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue Forze di Polizia. Grazie perché siete un esempio di spirito di sacrificio e di senso del dovere per ogni appartenente alla grande famiglia della Polizia di Stato. Un abbraccio affettuoso alle colleghe e ai colleghi rimasti feriti. Grazie”, conclude Pisani.  

