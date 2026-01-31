spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
spot_img

Vannacci e Renzi, doppia smentita: “Nessun incontro”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Nessun incontro con il leader di Italia viva Matteo Renzi in alcun circolo romano”. Lo assicura all’AdnKronos il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, smentendo indiscrezioni comparse oggi sul Corriere della Sera relative ad un incontro tra il generale e il senatore Matteo Renzi: ‘Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per “azzoppare” Meloni (e neutralizzare Schlein)’, il titolo dell’articolo. 

Il leader di Italia viva smentisce con una nota. ”Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile”, afferma Renzi. “Sono francamente sconvolto per come giornalisti di lunga esperienza inventino dal nulla notizie su commissione e non facciano le doverose, abituali, verifiche. Una cosa sono i retroscena più o meno credibili, una cosa le invenzioni”, aggiunge Renzi. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie