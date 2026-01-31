spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
spot_img

Thais Wiggers a Verissimo con le stampelle, l’incidente e il nuovo amore: “25 anni di differenza”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo. La modella brasiliana nella puntata di oggi, sabato 31 gennaio, ha raccontato l’incidente avvenuto in montagna – che le ha provocato la frattura della caviglia – durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti. “Stavamo facendo lo slittino sulla neve, solo che sull’ultima curva siamo andati troppo veloci e abbiamo urtato una barriera. Ho messo il piede per attutire l’impatto, ma ho colpito la caviglia”, ha raccontato Wiggers.  

Spazio poi all’amore. Thais Wiggers a Verissimo ha parlato del suo nuovo compagno e ha risposto alle critiche ricevute sui social riguardo alla differenza d’età, lui è più grande di 25 anni: “Nonostante ci sia questa differenza, lui è una persona molto giovanile e sportiva. E poi per me non è la prima volta perché anche con Teo Mammucari, il papà di mia figlia, c’erano 20 anni di differenza”. E sul nuovo compagno, Thais Wiggers ha aggiunto: “È brasiliano, ma vive in Inghilterra dove studiano i suoi figli. Mi piace avere questa vicinanza culturale”.  

Thais Wiggers ha ammesso di sognare il matrimonio in futuro: “Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa”. E sulla possibilità di avere altri figli: “Mia figlia ha 17 anni e in questi anni mi sono molto dedicata a lei. Ci sarebbe troppa differenza di età. Vederla grande è bellissimo e io mi godo la mia libertà. Amo i bambini, ma non avrei voglia di tornare a cambiare pannolini e perdere ore di sonno”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie