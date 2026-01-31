spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina – in diretta tv e streaming – al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend.  

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi, mentre la Fiorentina ospiterà il Torino. 

