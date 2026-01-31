spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
spot_img

Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Scontri a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna,del 18 dicembre scorso. Petardi e bombe carta sono stati lanciati contro le forze dell’ordine che, in risposta, hanno effettuato un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. 

I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna. A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all’area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d’artificio all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. 

Un gruppo di manifestanti a volto coperto ha raggiunto le vie laterali allo stabile sgomberato e sta continuando a lanciare contro le forze dell’ordine bombe carta, fumogeni e artifizi pirotecnici utilizzando anche tubi di metallo come mortai. Nel corso degli scontri sono stati dati alle fiamme anche alcuni cassonetti dei rifiuti. Nel tentativo di far arretrare i manifestanti le forze dell’ordine sono avanzate lungo corso Regina sia a piedi, sia utilizzando l’idrante e i lacrimogeni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie