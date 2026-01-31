spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
Sciopero del trasporto aereo oggi 31 gennaio, chi si ferma e quando

(Adnkronos) – Possibili disagi nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, per chi si sposta in aereo a causa di quattro scioperi. Dal personale Easyjet a quello degli aeroporti di Brescia e Verona, ecco chi si ferma e quando. 

Piloti e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet hanno proclamato, nel rispetto della normativa in materia, una prima azione di sciopero per oggi, sabato 31 gennaio, della durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, “a seguito del mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel mese di settembre 2025”. A renderlo noto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Anpac che specificano: “Le proposte avanzate dall’azienda per il rinnovo contrattuale sono state giudicate insoddisfacenti, in quanto non garantiscono neppure il recupero dell’aumento inflattivo registrato negli ultimi anni e risultano significativamente lontane dalle condizioni di lavoro applicate al personale EasyJet negli altri Paesi del network”. 

“Il fronte sindacale si presenta unito a conferma delle legittime aspettative del personale navigante, che chiede un contratto equo, dignitoso e allineato agli standard europei del gruppo. Permane una forte determinazione a raggiungere risultati concreti e soddisfacenti. In assenza di risposte adeguate da parte dell’azienda – conclude la nota – non si esclude il ricorso ad ulteriori azioni successive”. 

Allo sciopero di EasyJet si aggiungono quelli del personale Enav dell’aeroporto di Verona e del personale MH24 e Gda Handling dell’aeroporto di Brescia Montichiari. Anche questi si svolgeranno per 4 ore, dalle 13 alle 17. 

