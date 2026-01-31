spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
L’annuncio di Fabio Fazio: “Alberto Trentini ospite a Che Tempo Che Fa”

(Adnkronos) – Alberto Trentini domenica 1 febbraio ospite a ‘Che Tempo Che Fa’. E’ questo l’annuncio a sorpresa sui social del conduttore Fabio Fazio. “423 giorni. È un’eternità, è più di un anno di vita. In questi 423 giorni siamo stati in ansia, abbiamo cercato di aiutarlo così come abbiamo potuto: c’è chi ha pregato per lui, chi ha fatto appelli, chi ha fatto cortei. La sua mamma è stata fortissima, unica, ha avuto un coraggio da leoni. Ebbene, si realizza per quel che mi riguarda un sogno vero e proprio: domenica, infatti, avremo in studio Alberto Trentini. Potrò abbracciarlo per me e per tutti voi e finalmente potremo scrivere la parola ‘fine’ nel modo migliore a questa storia così dolorosa che abbiamo vissuto tutti insieme”, le parole di Fazio. 

 

