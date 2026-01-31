spot_img
sabato 31 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, oggi finale Sabalenka-Rybakina: orario tv e streaming

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che – in diretta tv e streaming – assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open. A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 – battendo proprio Rybakina – e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022.  

 

Sabalenka, a prescindere dall’esito della finale, rimarrà numero 1 della classifica Wta. Rybakina è già certa di salire dal quinto al terzo posto del ranking, riconquistando la posizione occupata per l’ultima volta nel 2024. La sfida di oggi rappresenta il quindicesimo confronto diretto. Sabalenka conduce 8-6 nei testa a testa. 

 

La finale Sabalenka-Rybakina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie