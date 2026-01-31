spot_img
“Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema”, parla il responsabile della basilica

(Adnkronos) – Un angelo con il volto di Giorgia Meloni, in una basilica in pieno centro a Roma: a San Lorenzo in Lucina, dove è in corso un importante restauro, il volto della premier è apparso in una cappella della basilica, vicino alla sagrestia: su un muro, con al centro il busto di Umberto II, l’angelo di sinistra tiene in mano la corona reale, mentre l’angelo di destra, con un volto che assomiglia a quello del presidente del Consiglio, tiene fra le mani una pergamena, su cui è raffigurata l’Italia: “La vollero i monarchici”, racconta monsignor Daniele Micheletti, responsabile della basilica.  

“A me pare proprio la Meloni. Il restauro di questa cappella, i cui disegni sono stati realizzati nel 2000, è stato curato da Bruno Valentinetti e si è concluso verso Natale scorso, c’erano delle infiltrazioni dalle fondamenta e dal tetto. È venuto proprio bene, anche se la parte migliore della cappella sono i disegni sul soffitto, dove non c’è nessuna Meloni. I disegni sono stati rifatti prendendoli dalla cappella speculare della Madonna, che adesso non posso mostrarvi”, in quanto sottoposta a restauro.  

“Per me – prosegue il monsignore – non è un problema avere un angelo con il volto della premier. Fra Meloni e Schlein chi avrei preferito? Nessuna delle due. Se ci sarà una crescita nei fedeli di destra non è un problema: li aspetto domani a messa”, conclude scherzando.  

