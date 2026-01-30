Ucraina, notte di attacchi con oltre cento droni dopo l’annuncio sulla mini-tregua

(Adnkronos) – All’indomani dell’annuncio con cui il presidente americano Donald Trump ha riferito della disponibilità di Mosca a una mini-tregua, sospendendo per una settimana i bombardamenti sul territorio di Kiev, la Russia ha attaccato l’Ucraina con oltre 100 droni e un missile nella notte.

A comunicarlo oggi è l’aeronautica ucraina. “Nella notte del 30 gennaio (dalle 18 del 29 gennaio), il nemico ha lanciato un missile balistico Iskander-M dalla regione di Voronezh, oltre a 111 droni d’attacco”, ha reso noto l’aeronautica militare di Kiev.

Non esiste un accordo ufficiale di cessate il fuoco sugli obiettivi delle infrastrutture energetiche tra Ucraina e Russia, ha intanto spiegato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti a Kiev e rese pubbliche oggi.

La decisione, che Kiev considera un'”opportunità” piuttosto che un accordo vero e proprio, è un’iniziativa proposta dagli Stati Uniti e personalmente da Donald Trump. Se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, Kiev si asterrà in cambio dagli attacchi ai siti energetici russi, ha quindi assicurato il leader ucraino.

Mosca ha intanto sospeso lo scambio di prigionieri di guerra, ha poi aggiunto Zelensky: “I russi hanno interrotto il processo. Non sono particolarmente interessati allo scambio di persone, perché non ritengono che ciò porti loro alcun vantaggio”.

“Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana” a causa del “freddo record”, ha nnunciato ieri il presidente americano durante la riunione di Gabinetto. “Lui ha dato l’ok e lasciatemelo dire, è stato molto gentile da parte sua”, ha aggiunto.

L’annuncio ha aperto uno spiraglio positivo verso la fine delle guerra. “Speriamo che gli Stati Uniti riescano a farlo accadere”, ha poi commentato nella serata di ieri Volodymyr Zelensky ringraziando Trump e l’America “per gli sforzi volti a fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche” ribadendo che “l’Ucraina è pronta agli incontri, alle decisioni, e ci aspettiamo che i nostri partner siano in grado di agire nel modo più efficace possibile in Europa, negli Stati Uniti, ovunque, come richiesto per una pace duratura”.

