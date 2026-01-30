spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Uccise neonata con l’acido, ex dipendente di un asilo nido condannata a 30 anni in appello

(Adnkronos) – Un’ex dipendente di un asilo nido è stata condannata a 30 anni di carcere in appello dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver provocato volontariamente la morte di una neonata somministrandole una dose abbondante di detergente per la casa a base di acido. A emettere la sentenza è stata, dopo tre giorni di processo, la Corte d’Assise di Ain, che ha stabilito che Myriam Jaouen aveva “causato intenzionalmente la morte” di Lisa, di undici mesi, nel giugno del 2022. 

In primo grado la donna era stata condannata a 25 anni di carcere per tortura e atti di barbarie che avevano portato alla morte della bambina, ma non era stata riconosciuta l’intenzione di uccidere. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

