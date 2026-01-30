spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo Novak Djokovic – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nel punultimo atto dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all’appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, ha approfittato del ritiro di Mensik agli ottavi e di quello di Musetti, in vantaggio di due set, ai quarti. 

 

La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 30 gennaio, alle 9.30 ora italiana. I due tennisti si sono sfidati in 11 precedenti, con l’azzurro in vantaggio nel parziale 6-5. Nell’ultimo incrocio ufficiale tra i due, nella semifinale dell’ultimo Wimbledon, a imporsi è stato proprio Sinner in tre set. 

 

La semifinale degli Australian Open Sinner-Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Il torneo è visibile su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Sinner-Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove. 

 

