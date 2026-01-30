spot_img
Pellegrini, la figlia torna a casa dall’ospedale: la polemica e la dura replica di Matteo Giunta

(Adnkronos) – Continua la polemica sui profili social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta dopo lo sfogo dell’allenatore rivolto ai genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo: “Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, aveva scritto Giunta.  

Matilde, la figlia della coppia, che ha 2 anni, frequenta il nido e a dicembre era stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. La campionessa olimpica e l’allenatore hanno condiviso una foto sui social scattata allo specchio dell’ascensore, mentre tengono in braccio la figlia Matilde: “Casa”, hanno scritto, facendo riferimento al periodo complesso che hanno vissuto negli ultimi due mesi.  

Tra i commenti, non è sfuggito quello di un utente che ha attaccato i due genitori: “Prenotate subito un altro viaggio a Dubai così si ammala di nuovo”. Matteo Giunta ha risposto duramente chiarendo le tempistiche: “Siamo rientrati da Dubai il 7 gennaio, abbiamo riportato nostra figlia al nido il 13 gennaio, si è ammalata domenica 18 gennaio. È assurdo che debba scrivere queste cose ma d’altronde leggendo commenti del genere non posso fare altro. E mi fermo qui perché altrimenti mi danno del maleducato”. 

