spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
spot_img

Online prima puntata di ‘Amazing’, podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – È online la prima puntata di ‘Amazing-Idee e buone pratiche per una città sostenibile’, il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il primo episodio della serie è dedicata a Ucronia, il centro della rivoluzione digitale che riguarda il ciclo dei rifiuti della Capitale. 

Un progetto in grado di mappare costantemente tutte le attività di igiene urbana grazie ad un flusso ininterrotto di informazioni e dati. L’ospite del primo episodio è il direttore della divisione ambiente di Ama, Simone Proietti, che dialogherà insieme al vicedirettore dell’Adnkronos Giorgio Rutelli e all’host del podcast, Lorenzo Capezzuoli Ranchi. 

Ogni episodio affronterà un tema diverso relativo al mondo che ci circonda e alle abitudini meno green: dal ruolo degli impianti di trattamento dei rifiuti all’impatto ambientale e sociale del fast fashion, dallo spreco alimentare alle discariche abusive, all’importanza e dalla cura del verde pubblico. Amazing, idee e buone pratiche per una città sostenibile è disponibile su tutte le piattaforme, su Adnkronos.com e su Amaroma.it
 

 

YT: https://youtu.be/gtgNjB0_XkU?si=QwOAjd4Z-Bc9IZb3
 

YT Music: https://music.youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6xfdciYUaK_w-BJayA7WH6f
 

Spotify: https://open.spotify.com/show/00qKZUFGDlOW725ZzchRHN
 

Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/amazing–6825303
 

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/u-c-r-o-n-i-a-rifiuti-4-0-quando-lai-rivoluziona-la/id1863417835?i=1000747336695
 

Amazon Music / Audible: https://music.amazon.com/podcasts/e777161c-8388-46d8-aee2-dcd1b08926d1
 

Podcast Adnkronos: https://podcast.adnkronos.com/show/amazing/
 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie