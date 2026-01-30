spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Milano Cortina 2026, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler

(Adnkronos) – “Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia di apertura. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”. Lo ha dichiarato il vicedirettore delegato di Raisport
Auro Bulbarelli, telecronista della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, il 6 febbraio a San Siro in diretta su Raiuno a partire dalla 19.50, nel corso della presentazione del palinsesto Rai per i Giochi. 

Grande attesa, dunque, per il grande evento che il prossimo 6 febbraio terrà davanti allo schermo milioni di telespettatori. 

