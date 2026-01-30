spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Intelligenza artificiale un’opportunità, ma il primato è dell’uomo

2

(Adnkronos) – Non una “minaccia”, ma “una imprescindibile realtà ed opportunità”. A patto di comprendere che “la coscienza umana, la nostra capacità di discernimento, di intuizione, di significato, non è replicabile”. No quindi al ‘luddismo digitale’, ma consapevolezza che occorra “un patto nel quale nella riconosciuta libertà di pensiero vengano definite regole”. È il filo che lega gli interventi che aprono il convegno ‘7th Soft power conference-Soft power e intelligenza artificiale: migliorare l’informazione, contrastare la disinformazione”, organizzato nell’Auletta dei Gruppi della Camera dal Soft power Club, presieduto da Francesco Rutelli. 

“Una associazione -spiega il presidente- che è certamente non partisan, ascolta la voce delle istituzioni, avanza le sue proposte e di volta in volta cerca di fare crescere le capacità del soft power come potere che è basato sulla reputazione, punta alla persuasione, ma punta ad obiettivi pragmatici, a risultati verificabili e misurabili”.  

“La competizione a livello mondiale -scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un indirizzo di saluto- non si misura più soltanto nel confronto tra modelli economici, politici e culturali tra loro alternativi, ma anche nella capacità di gestire e sviluppare e governare nuovi asset strategici. Tra questi, l’intelligenza artificiale occupa una posizione predominante in quanto è in grado di incidere sugli equilibri geopolitici e di influire in maniera significativa sul modo di formarsi, di pensare e di decidere nei cittadini. I sistemi di tipo generativo rischiano così di accentuare le attuali tensioni che già stanno mettendo a dura prova il multilateralismo, costruito nel secondo dopoguerra e incentrato sui principi della Carta delle Nazioni unite. È pertanto essenziale adottare tutti gli accorgimenti necessari per un utilizzo consapevole e sicuro di questa tecnologia innovativa”.  

“Se è vero come è vero che l’intelligenza artificiale si basa su dati e algoritmi, è altrettanto vero -evidenzia il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, aprendo il convegno- che tutto ciò può essere influenzato da valori e da prospettive culturali di chi li crea. E allora il ruolo del Soft power, mi consentirà il presidente fondatore, può dunque e deve essere quello di plasmare la narrativa e i valori incorporati nei sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di mettere a sistemi, a fattore comune un patto nel quale nella riconosciuta libertà di pensiero vengano definite regole. Regole è un vocabolo che irrita non a caso i nuovi barbari dell’informazione nella loro prospettiva, nella loro volontà di deviare il senso, il corso delle cose”. 

“Se accettiamo di ridurre l’uomo a macchina biologica ad algoritmo perfezionabile, allora sì, una macchina potrà superarci. Ma se comprendiamo che la coscienza umana, la nostra capacità di discernimento, di intuizione, di significato, non è replicabile, allora la tecnologia diventa ciò che deve essere, uno strumento al servizio della dignità”, afferma Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera.  

“L’uomo infatti -aggiunge- è un campo quantico consapevole che sa di sapere. Questa è la nostra superiorità, non da difendere in trincea, ma da affermare come fondamento di una visione antropocentrica della tecnologia. Ed è questo lo spazio della speranza. Noi non siamo luddisti digitali. Sosteniamo con fermezza una visione dove l’algoritmo serve la dignità umana, dove l’innovazione non è un destino ineluttabile ma una scelta collettiva”.  

“La nostra missione -è l’esortazione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli- ha un senso soltanto se non è espressione di un governo soltanto, se non è espressione di un’istituzione soltanto, deve essere espressione di un dialogo continuo tra chi fa l’intrapresa privata e la pone al servizio del benessere collettivo, tra chi dialoga con tutte le confessioni all’interno di una struttura che può farlo perché è laica ed è laica perché lo fa”.  

“E con chi, come Francesco Rutelli e come poche altre preziose persone che ho conosciuto in Europa e nel mondo, sanno perfettamente che la politica non basta a se stessa e deve mettersi al servizio della società civile che libera l’intelligenza e la luce del sapere e sa perfettamente collegare la propria luce, la propria intelligenza e la propria buona volontà con quella di chiunque sia disposto ad accoglierla nell’agorà globale chiamata cultura. E che è l’unico, l’unico strumento affinché la parola pace torni centrale nel discorso pubblico attraverso verità e giustizia”.  

